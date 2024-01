Pogoń Szczecin już na obozie. Na razie bez nowych twarzy

Trener nie zabrał do Turcji żadnego nowego gracza. Pod względem sprowadzania zawodników do klubu Pogoń zimą jest na razie dość bierna. A przecież po stronie strat wypada wymienić kilka ważnych ogniw. Wiosną w Szczecinie nie zobaczymy: Dante Stipicy, Pawła Stolarskiego, Mariusza Fornalczyka czy młodzieżowca Stanisława Wawrzynowicza. Kibice już trochę narzekają na brak wzmocnień. Na ten moment trudno powiedzieć, czy one w ogóle nadejdą. Zwykle nowi piłkarze jadą z drużyną na główny obóz, gdyż to najważniejszy punkt przygotowań, można się zintegrować z zespołem, poznać taktyczne nawyki i dać się bliżej przyjrzeć sztabowi szkoleniowemu.

Tym razem trener Gustafsson ze swoimi współpracownikami baczniej będzie oglądać w akcji wychowanków klubu, którzy pojechali z zespołem do Turcji.

A kim jest wspomniana młodzież?

Patryk Paryzek to napastnik z rocznika 2006, gra również jako skrzydłowy. Do Pogoni trafił w 2022 roku. W poprzednim sezonie w juniorach młodszych strzelił 20 goli. Obecnie ma 11 trafień na poziomie CLJ.

Bartosz Urbaniak to obrońca z rocznika 2005 i wcześniej grał m.in. w Warcie Poznań. Do Pogoni przyszedł półtora roku temu. Jesienią w III lidze zagrał w 15 meczach i w jednym pucharowym.

Antoni Klukowski to kolejny napastnik (rocznik 2007). Do Szczecina przywędrował przed tym sezonem z Legii Warszawa. Jesienią w rezerwach strzelił dwa gole. Obecnie jest młodzieżowych kadrowiczem Kanady, z którą grał w mistrzostwach świata do lat 17.

Kamil Jakubczyk to ofensywny gracz z rocznika 2004. Grywał ostatnio w zespole juniorów starszych, a jesienią w rezerwach. Mateusz Kaczorek (ur. w 2006 r.) to pomocnik. Ważna postać rezerw Pogoni.

Kacper Gołębiewski trafił do Pogoni w 2022 r. z KS Stadion Śląski Chorzów. Ma 18 lat i jest defensywnym pomocnikiem.

Dawid Kroczek to gracz z rocznika 2005, skrzydłowy lub prawy napastnik. To wychowanek Akademii Pogoni i gra dla rezerw Portowców.