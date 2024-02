Pogoń Szczecin: Fredrik Ulvestad odpocznie, powróci Joao Gamboa?

W Radomiu czwartą żółtą kartkę w sezonie otrzymał Norweg Fredrik Ulvestad, czyli najskuteczniejszy zawodnik drużyny w tym roku (bramka ze Śląskiem, dwie z Radomiakiem). Większego problemu jednak nie ma, bo trener Jens Gustafsson będzie miał kilka opcji do wyboru. Możliwe, że od początku zagra Alexander Gorgon. Jeśli nie on to Joao Gamboa. Portugalczyka nie było w Radomiu właśnie ze względu na kartki.

W zwycięskim meczu z Radomiakiem upomniany też został Wahan Biczachczjan, ale dla niego była to 5. żółta w sezonie, więc jeszcze ma luz. Uważać za to muszą Kamil Grosicki i Linus Wahlqvist, którzy mają na koncie 3 upomnienia i kolejne oznacza pauzę. Źle, jakby to nastąpiło w piątek z ŁKS, bo po tygodniu Pogoń zagra z Legią w Warszawie.

Kibice Pogoni po cichu liczyli, że problem z absencjami będzie miał też ŁKS. Przed derbami z Widzewem aż 10 piłkarzy było zagrożonych, ale ełkaesiacy zagrali bez werwy i tylko Adrien Louveau - 24-letni Francuz z linii pomocy - został ukarany i do Szczecina nie przyjedzie.

Mecz Pogoń - ŁKS w piątek o 20.30. Bilety wciąż w sprzedaży. Pozostało ok. 7 tys.