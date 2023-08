Pogoń musi wygrać z Linfield FC, by budować swój klubowy ranking UEFA

Pogoń nie może mieć innego celu na rewanż niż zwycięstwo. Po pierwsze dlatego, że na stadion przyjdzie kilkanaście tysięcy kibiców i wszyscy oczekują tego samego, a po drugie – kolejna wygrana to kolejne punkty do klubowego rankingu UEFA. Czym lepszy ranking tym łatwiejsza ścieżka w kolejnych sezonach.

Nie wiadomo, jak będzie wyglądać wyjściowy skład Portowców. Z jednej strony Jens Gustafsson ma okazję dać odpocząć kilku graczom, bo zaliczka z pierwszego spotkania do tego upoważnia, ale z drugiej – może będzie chciał nadal zgrywać wyjściowy skład. W weekend Pogoń nie zagra (mecz ze Śląskiem we Wrocławiu będzie przełożony), więc przed spotkaniem w III rundzie LKE będzie wystarczająco czasu na odpoczynek i przygotowania.

- Graliśmy teraz co trzy dni, więc poza grą ważna jest też odpowiednia regeneracja i przygotowanie do intensywnej gry. Uważam, że na czwartek będziemy gotowi – mówił Joao Gamboa.

W niedzielny wieczór Portowcy mocno popracowali, by do rewanżu przystąpić w dobrych nastrojach. W pierwszym meczu przed własną publicznością pokonali Widzew Łódź 2:1, choć do przerwy przegrywali. Pewność siebie powinna być wysoka. Co innego w składzie Irlandczyków.

- Jestem rozczarowany wynikiem pierwszego meczu, ale były w nim momenty z których mogłem wyciągnąć pozytywy dla dalszego naszego rozwoju. Zawodnicy wiedzą, że zostaliśmy ukarani w tym meczu za podstawowe błędy, które popełniliśmy. To było frustrujące – mówił David Healy, trener Linfield FC. - W rewanżu będzie ciężko. Postaram się ustawić zespół w rozsądny sposób, ale musimy być realistami. Nie chcę mówić, że w rewanżu wygramy trzeba bramkami lub więcej. Musimy uważać, żeby nie przesadzić i nie zapaść się w sobie.

W czwartek przed meczem kibiców czeka jeszcze jedno ważne wydarzenie. Ok. godz. 17 ma zostać odsłonięty pomnik Floriana Krygiera przy promenadzie od strony ul. Twardowskiego. To realizacja wygranego projektu w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.