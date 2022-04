Pogoda na weekend w Szczecinie i regionie. Kwiecień plecień poprzeplata...

Jaki czeka nas weekend w pogodzie?

- A co będzie w sobotę?

- W sobotę mogą się pojawić przelotne opady deszczu i nie są wykluczone lokalne burze. Za to temperatura powinna osiągnąć 10 stopni C. Natomiast może wiać nieprzyjemny wiatr z zachodu. W Szczecinie z prędkością do 40 kilometrów na godzinę, nad morzem ma mocniej wiać. Tam prędkość wiatru może osiągnąć nawet do 60 kilometrów na godzinę.