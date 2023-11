Pogoda na weekend dla woj. zachodniopomorskiego. Idzie zima! Będzie mroźnie i sypnie śniegiem

Wczoraj (czwartek) w Szczecinie lał deszcz. Nie było przyjemnie.

Ale lało i wiało w całej Polsce. U nas zresztą nie było najgorzej. To tylko zapowiedź kroczącej do nas zimy.

To już idzie zima?

Najwyraźniej. Dziś (piątek) dotrze do nas zimne powietrze z północy. Po południu w Szczecinie i nad morzem mogą pojawić się przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura zacznie spadać. Tak z plus 4 stopni na plus 2. A w nocy grożą nam przymrozki - minus 1 stopnień Celsjusza. No i w nocy sypnie śniegiem.

To rano w sobotę będzie biało?

W Szczecinie to dopiero po południu należy się spodziewać większych opadów śniegu. Ale będzie nieprzyjemnie na dworze. Wiatr nadal dość silny, szczególnie nad morzem. To będzie wiatr z północy. W dzień temperatura w Szczecinie ma wynosić 0 do plus 1 stopnia C. Zachmurzenie ma być zmienne. Raz pojawiać się będą chmury, raz zaświeci słońce.