Pogoda dla Szczecina i regionu. Będzie chłodno, a nawet może pojawić się śnieg!

Podobno czeka nas ochłodzenie?

Długo potrwa ta jesień?

Co nas czeka w czwartek?

Przyjdzie do nas ze wschodu ochłodzenie. Pojawi się deszcz, a temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza. Ale co gorsze, to możemy się także spodziewać silnego wiatru. Do tego ten wiatr będzie zimny. Nad morzem ma być aż 6 w skali Beauforta, a w Szczecinie 4 w skali Beauforta. Będzie więc nieprzyjemnie.