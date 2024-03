Podwójny zysk kobiecej Pogoni Szczecin. Rośnie przewaga [ZDJĘCIA]

Szczecinianki ruszyły na przeciwniczki błyskawicznie i już w 4. minucie Jaylen Crim zdobyła pierwszą bramkę. Apetyty były jednak znacznie większe, więc pod bramką krakowianek co chwilę było gorąco. Problem w tym, że celowniki pogoniarek nie były odpowiednio nastawione. Tych bramkowych okazji było przynajmniej na pięć bramek, a do przerwy skończyło się na jednej.

Tuż przed przerwą czerwoną kartkę otrzymała bramkarka UJ - Karolina Klabis, która zagrała ręką poza polem karnym powstrzymując jeden z ataków Pogoni.

Mając liczebną przewagę Pogoń nie mogła sobie pozwolić na stratę punktów. W 50. minucie prowadzenie podwyższyła Zofia Okoniewska. Co prawda krakowianki szybko odpowiedziały i zdobyły gola, ale tylko to rozzłościło szczecinianki. Błyskawicznie trzecią bramkę zdobyła Weronika Szymaszek, która w niedzielę wróciła do ligi po kilkumiesięcznej przerwie (leczyła kontuzję kolana),a później do siatki strzelały Marianna Litwiniec, Crim oraz Kornelia Okoniewska.