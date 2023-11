Pociągiem na Pogodno, Niebuszewo i Skolwin a także na lotnisko w Goleniowie i do Gryfina. Konferencja o Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

W Szczecinie ma być 26 przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (w całej SKM - 40). Dużo. Ale dzięki temu SKM-ką dotrze się praktycznie wszędzie. O rozwoju SKM debatowali we wtorek uczestnicy konferencji poświęconej transportowi publicznemu.

- Ona wpłynie na zmianę zachowań szczecinian. Na zwiększenie ich mobilności. - podkreśla Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina, jeden z prelegentów konferencji. - Zmieni też układ komunikacyjny w Szczecinie.

Pociągi SKM jeździć będą w szczycie co pół godziny, poza szczytem, co godzinę. Dzięki włączeniu do systemu pociągów różnych linii, do niektórych przystanków pociągi mają podjeżdżać co 10-15 minut. I dotrą do zakątków miasta, do których obecnie bardzo trudno się dostać.