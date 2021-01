"Pociąg marzeń" – akcja charytatywna GS24.pl i Głosu Szczecińskiego. Pomagamy Fundacji "Marzenie"

Na łamach GS24.pl i naszej gazety od 10 grudnia do końca stycznia "jeździ" pociąg marzeń. W poszczególnych wagonikach zamieszczamy logo darczyńców, z którymi wspólnie pomożemy podopiecznym szczecińskiej Fundacji "Marzenie". Dzięki temu pomożemy wielu osobom z niepełnosprawnościami, które będą mogły się rozwijać dzięki zajęciom Fundacji.

Jednym z darczyńców jest firma Lidmann & Megger. Główna działalność firmy to usługi takie jak: cięcie blach stalowych od 2 do 250 mm, wypalanie elementów stalowych od 2 do 250 mm na wypalarkach CNC, cięcie gilotyną od 2 do 16 mm, transport ciężarowy krajowy i międzynarodowy do 25 T, skup złomu poprodukcyjnego, odbiory cało samochodowe, transport rzeczny barką do 1000.

Ponadto firma świadczy też usługi takie jak: cięcie blach, palenie blach na wymiar wg rysunku, usługi transportowe do 25 ton, odbiór złomu poprodukcyjnego, stalowego (w tym całe samochody).