Po remoncie na ul. Modrej w Szczecinie jeżdżą za szybko? Jest skarga

Przypomnijmy, że inwestycja obejmowała m.in. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych, przebudowę zatok autobusowych oraz budowę chodników.

- Niewątpliwie komfort jazdy, do i z pracy bardzo się poprawił i nie wstyd zaprosić do siebie kontrahentów z innych miast na spotkanie służbowe i dostawcy też są zadowoleni z tej zmiany. Jest natomiast problemem włączenie się do ruchu na Modrą, szczególnie chcąc wjechać na lewy pas. Często musimy odczekać bardzo długo, aby bezpiecznie włączyć się do ruchu - mówi pani Sabina, która poruszyła problem w mediach społecznościowych. - Powodem tego stanu rzeczy jest tak piękna nawierzchnia, że kierowcy śmiało i chętnie korzystają z możliwości swoich aut i po prostu pędzą na tym odcinku. Czy znajdą się jakieś rozsądne rozwiązania tego problemu, w postaci choćby spowalniaczy?