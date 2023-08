Po 100 tys. zł dla gmin na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa

Pieniądze, średnio po 100 tys. zł, trafią do Wolina, Marianowa, Stargardu, Sławna, Kołobrzegu, Tychowa, Złocieńca, Wałcza, powiatu polickiego i choszczeńskiego. Pochodzą z rządowego programu "Razem bezpieczniej", który wspiera gminne i powiatowe inwestycje w lokalne bezpieczeństwo.

- To pieniądze z budżetu państwa do budżetów samorządów. To bezpieczeństwo na poziomie lokalnym jest bardzo ważne dla mieszkańców. Żyjemy w czasie bardzo trudnych, z powodu, m.in. wojny na Ukrainie. Musimy zabezpieczać społeczeństwo w wymiarze militarnym, ale także w wymiarze lokalnym. Statystyki policyjne podają, że 96 a czasem nawet 98 procent mieszkańców czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.