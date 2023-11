Pływacy z MKP Szczecin powalczą w Poznaniu o start w Paryżu

Wszystko za sprawą zbliżających się igrzysk w Paryżu. Na razie tylko szóstka polskich pływaków wypełniła minima, a kilkunastu kolejnych ma takie nadzieje. MP w Poznaniu to jedna z szans, by uzyskać kwalifikację i mieć spokój w przygotowaniach. Impreza w Poznaniu to też ostatnia szansa, by załapać się do kadry narodowej na MŚ w Doha, które odbędą się w lutym. I dlatego też zimowe MP odbędą się na 50-metrowym basenie.

- Na MŚ chcielibyśmy wystawić kilka sztafet, które powalczą o bilety na igrzyska - mówi prezes PZP Otylia Jędrzejczak. - Liczymy, że do osób mających indywidualną kwalifikację dołączą kolejne.

W grupie „spokojnych” nie ma przedstawicieli MKP Szczecin. Ale do Poznania jadą dobrze przygotowani i optymistycznie nastawieni. Zabraknie jedynie Karola Ostrowskiego, który jesienią powrócił do nauki i startów w Stanach Zjednoczonych. Do Polski Ostrowski przyjedzie dopiero na letnie MP. Pod jego nieobecność liderem szczecińskiej grupy będzie najbardziej znany i doświadczony - Konrad Czerniak, który wciąż walczy o kolejny występ olimpijski.