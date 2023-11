Pleciuga świętuje swoje 70-lecie specjalna premierą

"Teatr niewidzialnych dzieci" to historia dziesięcioletniego Michała i jego przyjaciół – wychowanków domu dziecka. I choć rzecz się dzieje w szarej rzeczywistości lat 80., niezwykła atmosfera miejsca, do którego trafia główny bohater, budowana przez wychowawców z powołaniem oraz kreatywne, wrażliwe i pewne zapału dzieci sprawia, że życie chłopca nabiera widoków na przyszłość.

- To nie jest spektakl wyłącznie o traumach i smutkach dzieci z domu dziecka, ale opowieść o pełna ciepła - mówi Przemysław Jaszczak, reżyser spektaklu. - Jedną z bohaterek jest 14-letnia zbuntowana dziewczynka, która chce zostać aktorką. Spektakl może stać się przyczynkiem do rozmów o dawnych i współczesnych czasach, jak i 70-lecie Pleciugi może stać się pretekstem do rozmów między dawnymi i obecnymi widzami teatru.