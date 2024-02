PKO Ekstraklasa: Radomiak Radom – Pogoń Szczecin 0:4. Portowcy chcą gonić liderów [ZDJĘCIA]

W składzie Pogoni bez zaskoczeń. We Wrocławiu czwartą żółtą kartkę w sezonie dostał Joao Gamboa i musiał pauzować. Zgodnie z przypuszczeniami zastąpił go Rafał Kurzawa. Doświadczony pomocnik co prawda stracił okres zimowych przygotowań przez mięśniową kontuzję, ale jest jednym z ulubieńców trenera Jensa Gustafssona, a po drugie został „przetarty” ze Śląskiem. Pozostałe elementy Pogoni bez zmian. W skrócie: pokazać więcej dobrej gry niż we Wrocławiu i zakończyć drugi mecz wiosny zwycięstwem.

Wyjazd do Radomia budził jednak sporo wątpliwości. Wszystko przed przeciwnika. Radomiak przed tygodniem przegrał 0:6 w Krakowie, w dodatku dał się wykartkować (czterech zawodników pauzowało - Leonardo Rocha, Christos Donis, Michał Kaput oraz Luizao), a jeszcze zimą sprzedał swojego najlepszego zawodnika – napastnika Pedro Henrique. Klub był na tyle zdeterminowany, by zapunktować w piątkowy wieczór, że od pierwszej minuty zagrał nawet napastnik Jardel. Wszystko to powodowało, że piłkarze i sztab oczekiwali trudnej przeprawy, za to wśród kibiców nie brakowało hurraoptymistów i pesymistów.