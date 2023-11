PKO Ekstraklasa: Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin 0:2. Portowcy skuteczniejsi w osłabieniu [ZDJĘCIA]

Pogoń zgodnie z oczekiwaniami tylko z jedną zmianą i to wymuszoną w składzie. Pauzującego za kartki Rafała Kurzawę zastąpił Alexander Gorgon, który przymusową przerwę miał przed tygodniem. Trener Jens Gustafsson sygnalizował, że więcej roszad nie ma co się spodziewać. Jednocześnie zaznaczał, że przed jego zespołem bardzo ciężkie spotkania, więc nie ma czasu na jakieś przemeblowanie „11”.

Skład Puszczy był dużo większą niewiadomą. Zespół z Niepołomic zajmował przed rozpoczęciem spotkania 16. (spadkową) pozycję, a meczu ligowego nie wygrał od końca sierpnia. We wrześniu i październiku drużyna nie prezentowała się źle, ale punkty zaczęły jej uciekać w końcówkach spotkań – m.in. ze Śląskiem (1:3 po trzech golach wrocławian po 80. minucie), Ruchem (2:2, choć Puszcza prowadziła 2:0, a wyrównanie padło w doliczonym czasie gry) czy Cracovią. W dodatku przed tygodniem podopieczni Tomasza Tułacza strzelili trzy bramki w Kielcach, a i tak przegrali 3:5, a we wtorek pożegnali się z Pucharem Polski przegrywając 0:1 ze Stalą w Rzeszowie. Szkoleniowiec zareagował zmianami i np. w bramce od początku grał Krzysztof Wróblewski, a w rezerwie pozostali Muris Mesanović czy Rok Kidrić. Na ławce pozostali też byli piłkarze Pogoni – Michał Koj i Michał Walski, który szczeciński klub reprezentowali krótko kilka lat temu, a od wielu lat są związani z klubami z południa Polski. Od początku zagrali za to 35-letni obrońca Łukasz Sołowiej, który w 2014 r. reprezentował pierwszoligową wtedy Flotę Świnoujście oraz 30-letni pomocnik Bartłomiej Poczobut pochodzący ze Szczecinka, a mający za sobą występy np. w Błękitnych Stargard. Sołowiej miał zabezpieczać tyły i straszyć Portowców przy rzutach rożnych (strzelił już 5 bramek w lidze), a Poczobut był odpowiedzialny za pracę pomocników. Puszcza miała koncentrować się na destrukcji i wiedziała, że nie może dać dużo miejsca gościom.