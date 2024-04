PKO Ekstraklasa: Lech Poznań – Pogoń Szczecin 1:0. Bolesny brak skuteczności [ZDJĘCIA]

Troszkę ponad miesiąc temu Lech z Pogonią grały w ćwierćfinale Pucharu Polski. O awansie Portowców przesądziła jedna bramka – Joao Gamboi w 119. minucie. Szczecinianie potwierdzili, że chcą walczyć na obu frontach, a „Kolejorz” wpadł w pewien dołek.

Do niedzielnego spotkania zespoły przystępowały więc w innych nastrojach. Pogoń po awansie do finału PP, Lech po serii spotkań bez wyrazu i z coraz głośniejszymi głosami, by klub podziękował za pracę trenerowi Mariuszowi Rumakowi. Stawka meczu była duża, bo przecież oba zespoły są w ścisłej czołówce, a zwycięzca mógł złapać kontakt z liderem z Białegostoku. Remis nikogo w grze o ligowe podium nie przekreślał, ale skorzystać na podziale punktów mogli inni.

Trener Jens Gustafsson nie bawił się w kombinacje i oszczędzanie sił podopiecznych tylko wystawił najsilniejszy skład. Na rezerwie pozostali młodzieżowcy, a od początku zagrał np. Wahan Biczachczjan. Ormianin dawał niedawno sygnały, że źle znosi siedzenie na ławce, a jego kosztem Pogoń próbowała mocniej punktować w klasyfikacji młodzieżowców. W niedzielę nikt nie miał pretensji, że drużyna zaczęła mecz „galowym” składem.