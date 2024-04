PiS i Zbigniew Bogucki podsumowali kampanię samorządową Leszek Wójcik

Zbigniew Bogucki, kandydat PiS na prezydenta Szczecina Andrzej Szkocki/archiwum

Zbigniew Bogucki przed Urzędem Miasta podsumował swoją kampanię wyborczą na prezydenta Szczecina. Potem (wspólnie z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta i Sejmiku Województwa) zaniósł wielką flagę Szczecina pod pomnik Czynu Polaków. - By podziękować wszystkim pokoleniom, które budowały to miasto i pokazać, że potrzebny jest czwarty orzeł symbolizujący kolejne pokolenie szczecinian.