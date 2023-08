Piotr Lisek wygrał konkurs tyczkarzy w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

– Wiatr w plecy pomaga, ale co za dużo, to niezdrowo. I dzisiaj właśnie takie warunki były, więc to skakanie było po prostu ciężkie. Starałem się dawać emocje wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które przyszły dziś oglądać „Liska na wysokości”. Czy się udało, czy nie, to już zostawiam wam do oceny. Pewno w mediach „zjecie mnie” za wynik, ale warunki dzisiaj nie sprzyjały do wysokiego skakania, co pokazują też wyniki innych zawodników – powiedział Piotr Lisek.

– Z dużym spokojem lecę do Budapesztu, jestem dobrze przygotowany i nie mam sobie kompletnie nic do zarzucenia. Zawsze staram się tak przygotować na imprezę docelową, żeby jechać tam z „czystą głową”, ale to nie znaczy, że wszystko musi pójść po mojej myśli. Wszystko zależy od tego, czy uda mi się wykorzystać to, co wypracowałem w tym sezonie. Cieszę się, że ustabilizowałem się na wysokości 5.80 – to jest naprawdę wysokie skakanie. Mistrzostwa świata to jest nowe rozdanie kart, tam się wszystko może wydarzyć i każdy ma szanse, kto się zakwalifikuje do finału – zauważył Lisek.

Skok w dal wygrała Magdalena Bokun - 5.82 m, a w konkurs pchnięcia kulą Gwiazd i Przyjaciół Władysława Komara wygrał były trójskoczek Zdzisław Hoffmann.