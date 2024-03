Piotr Lisek powalczy o medal w Halowych Mistrzostwach Świata w Glasgow

Tyczkarz OSOT Szczecin Piotr Lisek faworytem do podium nie jest, ale 32-letni skoczek ma tak ogromne doświadczenie i wolę walki, że może sprawić niespodziankę. Pod dachem generalnie lubi skakać.

Piotr Lisek to jeden z liderów polskiej reprezentacji, jeden z jej najbardziej doświadczonych kadrowiczów. Na koncie ma medale mistrzostw świata i Europy na stadionie i w hali. W jego kolekcji brakuje już tylko medalu igrzysk olimpijskich, ale szczecinianin pracuje nad wysoką formą przed tegorocznym występem w Paryżu. Start w HMŚ w Glasgow jest ważny, ale zarazem jest jednym z elementów przygotowań do Paryża.

W MŚ na stadionie Lisek zdobywał już srebro (2017 r. w Londynie) oraz dwa brązy (2015 i 2019). Z halowych MŚ wracał z dwoma brązami (2016 i 2018). Większa kolekcja to HME – złoto (2017 w Belgradzie), dwa srebra (2019 i 2023) i dwa brązy (2015 i 2021). Jego rekord życiowy na stadionie to 6,02 w Monako (2019), a w hali 6 m (2017 w Poczdamie). I choć w obecnym sezonie zimowym legitymuje się wynikiem 5,82 to jego forma jest stabilna, z tendencją wzrostową i trzeba go brać pod uwagę przy medalowej rozgrywce. W tym sezonie wyżej skakało jednak aż ośmiu tyczkarzy, więc to pokazuje, jak trudne przed nim wyzwanie. Ale nie jest bez szans.