Piotr Lisek: Czeka mnie fajna przygoda, ale skoków nie porzucam

Podczas niedawnych MŚ Lisek zajął 9. miejsce, ale w ostatnich dniach zrobiło się o nim tak głośno, jakby co najmniej wrócił do kraju z medalem. Okazało się, że zdecydował się wystąpić na gali FAME MMA – 30 września w szczecińskiej Netto Arenie.

- Fajna przygoda. Wiem, jakie są komentarze, że robię to dla pieniędzy. Za tym idą pieniądze i ja tego nie ukrywam. Wszystko robię, by odblokować swoją głowę, zaspokoić lisi głód emocji. Ale po walce wracam do treningów tyczkarskich. Ani myślę porzucać skoków – tłumaczy. - To coś nowego, ale po igrzyskach w Paryżu będzie rok czy dwa, bym pozwolił sobie na kolejne walki. Żona zgodę dała mi na tę walkę, ale nie mogło być inaczej. Już ma na nazwisko Lisek i nie jest normalna, tak jak ja. Teraz zobaczymy, z czym to się je. Bawmy się, a później będziemy myśleć, co dalej. Widzę, że dużo młodych osób zaczęło obserwować moje social media w ostatnich dniach i może się dowiedzieli, że jest taka konkurencja jak skok o tyczce. Nas – starszych - to może dziwić, ale młodzi mają swój świat. Ja teraz też wejdę w inny, nowy świat. Będzie nowa presja, ale cieszę się, że zadebiutuję w Szczecinie i w czasie wolnym od lekkiej atletyki.