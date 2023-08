Piotr Lisek bez medalu w Budapeszcie. Podjął ryzyko, ale nie dał rady

Przed rozpoczęciem rywalizacji faworytem nr 1 do złota był Armand Duplantis ze Szwecji, a grupa 5-7 zawodników miała powalczyć o pozostałe krążki. W tym gronie można była widzieć też Liska, ale bardziej ze względu na jego doświadczenie z dużych imprez.

5,55 m to była wysokość wstępna z którą poradzili sobie wszyscy uczestnicy finału. Na 5,75 nastąpiła pierwsza selekcja. Kilku skoczków miało problemy i w tym gronie byli polscy tyczkarze – Lisek oraz Robert Sobera. W przypadku zawodnika AZS Wrocław nie mogło to dziwić, bo tak wysoko w tym roku skoczył tylko w eliminacjach do finału w Budapeszcie. Za to Lisek podczas letnich występów był bardzo regularny – skakał ok. 5,80 m.

Sobera poległ i szybko zakończył konkurs. Lisek walczył. Pierwsza próba na 5,75 taka bez wyrazu. Niby był okrzyk bojowy, rytmiczny dobieg, ale już przy wybiciu brakowało właściwej energii i mocy. Skok był całkowicie nieudany i szczecinianin tylko machnął ręką w stronę trenera Marcina Szczepańskiego.