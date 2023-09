Piotr Kołacki, jeden z organizatorów „Gramy dla Dymka”: Robert rozpocznie turniej

Czy czym bliżej wydarzenia to ciśnienie, stres również rosną?

Piotr Kołacki, jeden z organizatorów: Stresik jest z nami od początku, bo w krótkim czasie zabraliśmy się za przygotowania i w sobotę już to przedsięwzięcie. Ja od 15 lat pomagam przy takich wydarzeniach, ale tak dużego, w tak krótkim czasie – nie robiłem. U nas wszystkich ciśnienie rośnie. W poniedziałek wstałem o 3 w nocy i zacząłem działać, bo trzeba było zadbać również o swoje prywatne sprawy. Do soboty coraz mniej czasu i też trzeba jeszcze mocniej się przyłożyć.

Uda się, bo musi się udać.

Jestem optymistą. Z Robertem założyłem się, że na trybunach będzie 10 tys. osób i ja w to wierzę. Codziennie rozmawiamy i zaczynamy od licznika widzów. Mówi, że jestem niepoprawnym optymistą. Może, bo marzy mi, nam się 15 tys.