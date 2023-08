Piłka w regionie: Vineta i Świt grają u siebie w III lidze. Zagrają też czwartoligowcy

Flota Świnoujście przegrała w 1. kolejce, a w piątek o 18 czeka ją bardzo trudny mecz w Gniewinie. Stolem to taki średniak ligowy, ale z większym doświadczeniem i w dobrym nastroju (3:2 z Unią przed tygodniem).

Świt Szczecin o 18 w piątek podejmie Gedanię Gdańsk. W poprzednim sezonie Świt chciał awansować i o tym głośno mówił, ale to Gedania zaskoczyła wszystkich i długo liczyła się w walce o promocję. Przed tygodniem oba zespoły zaliczyły średni start: świtowcy tylko zremisowali, a Gedania przegrała. Kto lepiej przepracował tydzień?

Błękitni Stargard w sobotę o godz. 15 podejmą Unię Solec Kujawski. Oba zespoły przegrały tydzień temu. Dla stargardzian będzie to okazja do wygranej na swoim boisku, co w tym roku nie było taką prostą sprawą.

Pogoń II Szczecin znów zagra na wyjeździe. W sobotę o 15 powalczy o punkty z Sokołem Kleczew, który w 1. kolejce urwał punkty Świtowi. Sokół ma sporo ciekawych i ogranych zawodników, potrafi też wykorzystywać błędy rywala.

IV liga piłkarska

Program 2. kolejki. Piątek, godz. 18.30 Chemik Police – Iskierka Szczecin. Sobota, godz. 12 Bałtyk Koszalin – Wybrzeże Rewal; godz. 15 Kluczevia Stargard – Darłovia Darłowo; godz. 16 Biali Sądów – Ina Goleniów, MKP Szczecinek – Odra Chojna; godz. 17 Perła Dygowo – Olimp Gościno; godz. 18 Błękitni II Stargard – Orzeł Wałcz, Wieża Postomino – Gwardia Koszalin. Niedziela, godz. 15 Mechanik Bobolice – Unia Dolice.