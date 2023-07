Piknik „Moja krew - Moja ojczyzna” na Łasztowni. Oddaj krew i weź udział w imprezie

W czasie festynu będzie można oddać honorowo krew. Osoby, które się na to zdecydują, muszą pamiętać o zabraniu dowodu osobistego. Dzięki fundacji patriotycznej im. Witolda Pileckiego każdy krwiodawca otrzyma koszulki w ramach akcji "Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego".

Na uczestników pikniku czeka moc atrakcji. Już od godziny 10 będzie możliwość wzięcia udziału w widowisku multimedialnym "Iskry niepodległej". To widowisko o wybitnych Polkach i Polakach, którzy zmieniali świat. Pokazy odbywać się będą co pół godziny dla maksimum 25 osób. W czasie pikniku będzie też można podziwiać sprzęt służb mundurowych. Na nudę nie będą narzekać najmłodsi. To z myślą o najmłodszych przygotowano dodatkowe atrakcje.

Organizatorem pikniku jest Oddział Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion przy 1 kompanii regulacji ruchu w Szczecinie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Akcja współfinansowana jest ze środków Miasta Szczecin.