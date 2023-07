Piknik „Moja krew - Moja ojczyzna” na Łasztowni. Można było oddać krew

W 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w wielu miastach w Polsce po raz dziewiąty ruszyła akcja honorowego oddawania krwi. Szczecinianie mogli ją oddać w sobotę, na Łasztowni. Akcji patronuje m.in. mjr Zbigniew Piasecki ps. "Czekolada", harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski.

- Zachęcamy do oddawania krwi. Jej zawsze brakuje. To substancja, która, która ratuje życie. Nie można jej zastąpić niczym innym. I pomoc innym osobom w potrzebie. Aby oddać krew trzeba mieć odpowiedni poziom hemoglobiny. Trzeba być zdrowym, nie brać leków, aby nie było żadnej chemii we krwi. To chyba najważniejszy argument - mówi Elżbieta Muszlska, lekarz krwiodawstwa w Szczecinie.