Pierwszy domowy mecz. Futsal Szczecin chce przerwać serię porażek z Futbalo

Drużyna Futsal Szczecin nie miała najłatwiejszego okresu przygotowawczego. Tuż przed nim zawodnicy dowiedzieli się o zmianie szkoleniowca. Trenera Miłosza Kocota zastąpił Roman Smirnov. Dodatkowo drużyna nie rozgrywała meczów sparingowych, a jedynie trenowała we własnym gronie. Wzięła udział w turnieju Szczecin Futsal Cup, ale gier kontrolnych wciąż brakowało. Inna sprawa, że trener Smirnov długo nie miał wszystkich zawodników do dyspozycji. Cześć, jak młodzi Ukraińcy, przebywali na zgrupowaniach reprezentacji, a części zwyczajnie nie było jeszcze w składzie. Najnowsze nabytki z Ameryki Południowej trenują z zespołem zaledwie od dwóch tygodni.

Mimo tych przeciwności, inauguracja nowego sezonu I ligi wypadła dla szczecinian okazale. Zespół trenera Smirnova pokonał 4:1 na wyjeździe UKS Dragons Bojano. To pierwsza historyczna wygrana naszej ekipy na tym terenie. Golami podzielili się Dmytro Rybitsky (2), Vitalii Pankratii i Jhorman Gallego. To rzadka sytuacja, by na liście strzelców nie było ani jednego Polaka, a przecież najskuteczniejszymi w poprzednim sezonie byli Karol Ława oraz Łukasz Kubicki. Być może w obecnych rozgrywkach ciężar zdobywania bramek rozłoży się bardziej równomierni na pozostałych zawodników.