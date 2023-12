Piękne życzenia na Boże Narodzenie. Gotowe kartki do wysłania, tradycyjne wierszyki. Życzenia świąteczne dla każdego od serca 23.12.2023

***

Wigilijny nadszedł czas,

Całujemy mocno Was.

Chcemy złożyć Wam życzenia

W Dniu Bożego Narodzenia.

Niechaj Gwiazda Betlejemska,

Która świeci Wam o zmroku,

Doprowadzi Was do szczęścia,

W nadchodzącym Nowym Roku!