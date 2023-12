Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 18.12.2023

Najpiękniejsze życzenia na Boże Narodzenie 2023. Te wierszyki sprawią Twoim bliskim olbrzymią radość

Serdeczne życzenia radosnych Świąt

w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki,

zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu

i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku.

***

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.

***