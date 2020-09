Piast Gliwice – Pogoń Szczecin 0:1. Cieszą punkty, styl nadal nie [ZDJĘCIA]

Skład Piasta na papierze też mocny. W ataku grali Jakub Świerczok (sprowadzony z Bułgarii, Pogoń też się nim interesowała) i Michał Żyro, który był Portowcem jeszcze rok temu. To była krótka, nieudana przygoda. Żyro trafił później do pierwszoligowej Stali Mielec, odbudował dyspozycję, pomógł awansować do ekstraklasy i skorzystał z oferty Piasta. Latem trafił tam też Patryk Lipski – wychowanek Salosu Szczecin – potrafił już pokonywać bramkarzy Pogoni w poprzednich sezonach.