PHU Biegański Zbigniew. Polska jakość w rozsądnej cenie

PHU Biegański Zbigniew to firma z wieloletnim doświadczeniem, która obsługuje klientów indywidualnych oraz instytucje publiczne - szkoły, przedszkola, spółdzielnie, wspólnoty. - Posiadamy drzwi i okna dopasowane do każdych, nawet wyspecjalizowanych wymagań. Pomagamy wybrać właściwy produkt w rozsądnej cenie – podkreśla Zbigniew Biegański, szef firmy.

Tu można zamówić montaż okien, rolet, bram oraz drzwi. Co ważne, firma posiada okna polskiego producenta, który wytwarza własne profile w klasie premium. - Sprzedajemy i montujemy produkty wyłącznie wyprodukowane w Polsce, a nasze okna dystrybuujemy na cały kraj i zagranicę. Montaż stolarki jest wykonywany na najlepszych materiałach na rynku takich jak piana sudal czy taśmy ciepłego montażu – mówi Zbigniew Biegański.

Firma korzysta z nowoczesnych podnośników oraz żurawi do montażu okien, a także inwestuje w coraz to lepszy sprzęt. I choć PHU Biegański Zbigniew stawia na różne formy reklamy, to jednak tą najcenniejszą formą promocji są zawsze dobre opinie zadowolonych klientów. - Mamy mnóstwo klientów z polecenia – mówi Zbigniew Biegański i to jest najlepszą reklamą firmy.

Kontakt:

Tarnobrzeska 5 Szczecin

tel: 884 660 614

puhbieganski@wp.pl

https://www.facebook.com/phubieganskizbigniew.bieganski

https://phubieganski.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral#gallery