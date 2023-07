PGE Spójnia Stargard zakontraktowała Stephena Browna. „Kluczowy gracz”

Stephen Brown ma 27 lat i już dość duże doświadczenie. Jest absolwentem Bucknell, a następnie grał Turcji, ale w zespole Yalova Group Belediye Spor rozegrał jedynie 3 spotkania i przeniósł się do zespołu Valga Maks, by grać w lidze łotewsko-estońskiej. Tam rzucał średnio 17 punktów na mecz.

Później przeniósł się do Niemiec – Giessen 49ers oraz BG Goettingen, a od 2021 r. występował we Francji. Na początku Denain ASC Voltaire (drugi poziom), a ostatni sezon w Fos Provence Basketball (najwyższy poziom). Z tym zespołem Brown spadł z elity, a sam rzucał ok. 10 punktów i notował 4 asysty na mecz. Był zawodnikiem pierwszej piątki. Skończył mu się kontrakt i szukał klubu. Przyjął ofertę ze Stargardu.

- Stephen będzie kluczowym graczem w naszym zespole – uważa trener Sebastian Machowski. - Jest ostatnim elementem naszej układanki, a niezmiernie ważne dla mnie było, aby wybrać na tę pozycję kogoś odpowiedniego. Bycie liderem na parkiecie, kreowanie pozycji w ofensywie i umiejętność uruchomiania innych graczy są tutaj kluczowe. Steph pokazał w mocnych ligach, że jest zdolny pełnić tę rolę i nie boi się odpowiedzialności, która za nią idzie. Miejmy nadzieję, że czeka go solidny sezon z graniem na dwóch frontach w miejscu, w którym może się jeszcze rozwijać – zarówno on, jak i inni sprowadzeni do nas zawodnicy. To kolejne wyzwanie w jego karierze, którego szukał.