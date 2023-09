PGE Spójnia Stargard wygrała Memoriał Romana Wysockiego w Szczecinie

W półfinałach turnieju King spokojnie ograł Żaka Koszalin, a PGE Spójnia Stargard była lepsza od Kotwicy Kołobrzeg. Niespodzianek nie było, do finału awansowały zespoły z Orlen Basket Ligi, a o 3. miejsce zagrali pierwszoligowcy.

Dwa tygodnie temu King na swoim parkiecie zmierzył się ze Spójnią i odniósł zwycięstwo. Był więc też faworytem finału memoriału.

I przebieg meczu potwierdzał przypuszczenia. King w zasadzie od początku prowadził, ale to nie była duża przewaga. Jak odskakiwał na 5-6 oczek, to stargardzianie potrafili zmniejszać straty do 2. Na koniec III kwarty Wilki prowadzili tylko 73:72, więc kibice obu drużyn liczyli na emocje.

King zaraz na początku ostatniej odsłony uciekł na 81:72 i trener Sebastian Machowski poprosił o czas. Dało to dobry efekt, bo po kilku akcjach znów było na styku. W szczecińskiej ekipie ciężar gry na siebie wziął Zac Cuthbertson, a po drugiej stroni Stephen Brown. Jeszcze 2 minuty przed końcem King prowadził 91:87, ale pół minuty później Spójnia wyszła na pierwsze prowadzenie (po osobistych Bena Simonsa) - 93:91. W dramatycznej końcówce King odzyskał prowadzenie po rzutach osobistych Michała Nowakowskiego (97:96), ale gościom pozostawało 19 sekund. Brown podał do Devona Danielsa, ten wbił się pod kosz i z trudnej sytuacji trafił. Zostało 2 sekund. Po czasie rzucał Cuthbertson, ale spudłował, a celna dobitka Nowakowskiego była już po końcowej syrenie.