PGE Spójnia Stargard poznała przeciwników w FIBA Europa Cup

Dla Spójni będzie to powrót do europejskich pucharów po długiej przerwie. Poprzedni raz grała w Pucharze Koraca w latach 90. XX wieku. Na najbliższy sezon klub planował przystąpić do Europejskiej Ligi Północnej, ale skorzystał na tym, że z europejskich pucharów zrezygnowała Stal Ostrów i stargardzianie znaleźli się w fazie grupowej FIBA Europe Cup. To czwarty pod względem ważności puchar w Europie (Euroliga i Euro Cup są na zaproszenia, a w Lidze Mistrzów FIBA zagra King Szczecin), ale przed Spójnią i jej kibicami kawał koszykówki i emocji.

Spójnia trafiła na: niemiecki zespół Niners Chemnitz, Heores Den Bosch z Holandii, a grupę uzupełni lepszy zespół z pary: Bakken Bears (Dania) – KB Peja (Kosowo). Początek rozgrywek grupowych w połowie października.

W losowaniu w Monachium wziął udział m.in. trener Sebastian Machowski, który lada dzień pojawi się już w Stargardzie. W następnym tygodniu zespół będzie miał już pierwsze aktywności w klubie.