PGE Spójnia lepsza w Stargardzie od GTK Gliwice [DUŻO ZDJĘĆ]

Goście mecz rozpoczęli od dwóch trójek Kadre Gray’a i w 3. minucie prowadzili 8:5, ale jak Spójnia mocniej przypilnowała strzelca gości – to ci złapali kryzysik, a stargardzianie zdobyli siedem punktów z rzędu. I zaczęli też budować swoją przewagę. W 9. minucie prowadzili już 24:14.

Druga kwarta ustawiła spotkanie. Spójnia prowadząc 36:30 rozpoczęła serię punktową. Zapoczątkował ją Wesley Gordon, a zakończył Aleksandar Langović. W 19. minucie gospodarze prowadzili 50:30 i w hali mało kto spodziewał się jakiegoś przełomu.

Po zmianie stron Spójnia grała spokojniej, a gliwiczanie nie mieli nic do stracenia i ryzykowali. Trafiali, dobrze bronili i przed ostatnią odsłoną wynik nie był pewny (68:58). Rywale próbowali gonić – zmniejszali straty do 7-8 punktów, ale Spójnia wtedy odpowiadała skutecznymi akcjami, co podcinało rywalom skrzydła. W miarę bezpieczna różnica została utrzymana do końca.