Paweł Stolarski nie jest już piłkarzem Pogoni Szczecin

Klub pożegnał go standardową formułką w komunikacie: - Zarząd Klubu dziękuje zawodnikowi za wkład w rozwój klubu i życzy powodzenia w dalszej karierze.

Paweł Stolarski miał jeszcze półroczną umowę z Pogonią, ale klub nie robił mu problemów z przejściem do pierwszoligowego Motoru Lublin. W Szczecinie szukają oszczędności, a strata Stolarskiego to zauważalna zmiana na liście płac.

Prawie 28-letni Stolarski przyszedł do Pogoni zimą 2021 r. Miał być mocnym punktem na prawej stronie obrony. Przychodził do Szczecina piłkarz ograny w Legii Warszawa (dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski), Lechii Gdańsk czy Wiśle Kraków (jest wychowankiem Białej Gwiazdy). Tyle, że przegrywał rywalizację z Jakubem Bartkowskim czy Davidem Stecem. Gdy ci zawodnicy odeszli z Pogoni – Stolarski nie wywalczył miejsca w „11”, bo do drużyny przyszedł Linus Wahlqvist.