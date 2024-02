Patryk Paryzek, młodzieżowiec Pogoni Szczecin: Wyobrażałem sobie sytuację, że mogę wejść

Od kogo pierwszego przeczytał Pan gratulacje po meczu?

Patryk Paryzek: Od rodziców. Rodzina jest najważniejsza, a mama mi powiedziała, że się popłakała po bramce. Cieszę się z tego.

Czuł Pan przed meczem, że to ten dzień?

Szczerze? Wyobrażałem sobie sytuację, że mogę wejść, ale, że strzelę jeszcze bramkę… Bardzo się cieszę, że właśnie tak to się ułożył.

Sam Pan sobie wypracował tego gola.

To prawda, gol z takiej okazji sytuacyjnej. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo cały czas się czuję jakbym był w szoku. Dla mnie to było przyjęcie, odwrócenie się i strzał. Wpadło.

W przerwie przeczuwał Pan swój debiut?

Na pewno nie przed meczem, ale pierwsza połowa tak się ułożyła, że mieliśmy dużą przewagę i pomyślałem, że to może i ja otrzymam sytuacje.

Jest Pan cierpliwy, bo apetyty rosną?

Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tygodniu. Jestem cierpliwy i będę spokojnie czekał na rozwiązanie.