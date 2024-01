Patera, waza, talerze, rękawiczki. We Wrzosowie odkryli skrzynie z 1945 roku. To był depozyt mieszkańców

Pod koniec wojny takich depozytów było dużo. Mieszkańcy wierzyli, że wrócą do domu i rzeczy, które ukryli w ziemi, przydadzą się, gdy przejdzie front. W trakcie korytowania nawierzchni drogi na ulicy Żółcińskiej we Wrzosowie pracownicy firmy EKOL z Dziwnówka natrafił na niezwykły depozyt. Co było w środku? Nie, nie broń, czy pieniądze, ale coś, co w czasie wojny ukryła zapobiegliwa gospodyni.

- Już na miejscu, okazało się, że na głębokości 70 cm od obecnego poziomu drogi prawdopodobnie w dwóch skrzyniach zdeponowana była zastawa stołowa, m.in. patera, waza, talerze, sztućce itp. W drugiej gorzej zachowanej skrzyni, umieszczone były fragmenty tkanin, niestety mocno zniszczone. W tej części skrzyni natrafiliśmy również na żelazko. Na skrzyni leżały również skórzane damskie rękawiczki - mówi Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. - Obie skrzynie były już uszkodzone m.in. przez wrastające do środka korzenie. Cały depozyt został zabezpieczony i przewieziony do muzeum.