Parking przy węźle przesiadkowym Podjuchy pęka w szwach i jest skarga

- Parking na ul Metalowej w Podjuchach to jest parking wybudowany dla wojska? Proszę przyjechać i zobaczyć samemu między 8-15 znaleźć miejsce to cud. Chyba nie taki był zamiar budowy tego parkingu - napisał internauta Piotr na facebookowej grupie "Piotr Krzystek na mieście".

Wspomniany parking działa od czerwca 2021 roku. Jest tu 139 ogólnodostępnych miejsc parkingowych, 5 dla niepełnosprawnych, do tego parking na chwilowe zatrzymanie i część dla taxi.

Sprawdziliśmy sami' jak wygląda sytuacja. Byliśmy przy stacji Podjuchy 19 października tuż przed godziną 14. Na placu było dostępnych 17 wolnych miejsc, czyli całkiem sporo. Faktem jest, że samochody parkowały nawet w zatoce przeznaczonej dla taksówek.

Do tematu odniósł się włodarz miasta, który zapowiedział wprowadzenie biletowanego dostępu do parkingu. Jednak nie stanie się to szybko.