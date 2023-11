Pałac Manowce z prestiżowym tytułem European Best Wedding Venue [ZDJĘCIA]

Pałac znalazł uznanie nie tylko za idealne połączenie malowniczego położenia z ekskluzywnymi wnętrzami, ale także za profesjonalnie przygotowaną ofertę dla par młodych, elastyczne podejście do każdego klienta oraz wysoką jakość realizacji usług. Manowce to zabytkowa nieruchomość niedaleko Szczecina, leżąca nad samym brzegiem zalewu, otoczona rozległą puszczą, z dala od najbliższej wsi. Zbudowany na samym początku XX wieku pałac został przed kilku laty odrestaurowany w taki sposób, aby zachować wierność pierwotnej wizji okazałej wiejskiej posiadłości.

European Best Destinations to organizacja, której celem jest promocja kultury i turystyki w Europie. Co roku organizuje konkursy, m.in. na miasto najbardziej warte odwiedzenia, najlepszy kierunek podróży czy najbardziej romantyczne miejsce. Uzyskany tytuł nadaje nagrodzonym wielki prestiż. Wśród 20 najlepszych celów podróży wyróżnionych przez European Best Destinations znalazło się do tej pory 5 polskich miast. Warto dodać, że strona internetowa https://www.europeanbestdestinations.com/ jest najczęściej odwiedzaną na świecie stroną poświęconą turystyce.