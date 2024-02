Pączki w kosmosie i podniebne loty, czyli ciekawostki w Morskim Centrum Nauki

Warto odwiedzić MCN w tłusty czwartek. Słodki poczęstunek serwowany będzie do wyczerpania zapasów. Na naszych gości czekać będzie 500 pączków! Planetarium MCN również przygotowało czwartkowy poczęstunek. O godzinie 15.30 zaprasza na pokaz filmu pt.: „Pączek w kosmosie?”.

MCN zaprasza też na taras widokowy. Można będzie na niego wejść zewnętrzną klatką schodową. Wystarczy zapłacić za wstęp jedyne 5 zł kartą płatniczą. Z opłaty zwolnione są osoby, które mają ważny bilet na wystawę stałą Morskiego Centrum Nauki. Taki bilet lub zeskanowany kod również otwiera wstęp na zewnętrzną klatkę schodową. Taras czynny będzie zimą (jeżeli warunki bezpieczeństwa na to pozwolą) w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00. Wiosną i latem będzie można korzystać z tarasu w godz. od 6.00 do 24.00.

MCN zaprasza też na nowy film w Planetarium „Na skrzydłach marzeń”. Film opisuje kamienie milowe na naszej drodze do podboju przestworzy. Niesamowite wrażenia wizualne, doskonała muzyka.