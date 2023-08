Otwierają obwodnicę Warzymic i Przecławia. Wielka inwestycja otwarta przed terminem

To I etap budowy obwodnicy o długości 4,3 km z jednym węzłem, dwoma obiektami mostowymi i wpięciem w rondo Hakena. Będzie kończył się na przecięciu z obecną drogą krajową nr 13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne. Na drodze powiatowej między Przecławiem a Ustowem powstanie węzeł drogowy Przecław. Będzie to dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Wykonawcą prac jest firma Budimex, która wykona pierwszy etap obwodnicy za kwotę 89,5 mln złotych.

Dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) ma długość 4,2 km. Rozpoczyna się od ronda Hakena w Szczecinie, a kończy na włączeniu w obecną DK13 na południe od Przecławia. Nowa trasa udrożni przejazd DK13 ze Szczecina w kierunku autostrady A6.

Obecnie w Przecławiu i Warzymicach codziennie są zatory drogowe, ponieważ jest to zarówno trasa w kierunku autostrady, jak i droga prowadząca do wielu osiedli mieszkaniowych. Jest tam wiele skrzyżowań i przejść dla pieszych. Po oddaniu obwodnicy ruch tranzytowy zostanie oddzielony od ruchu lokalnego. Komunikację ułatwią też prowadzące do węzła Przecław drogi wybudowane przez Gminę Kołbaskowo, które mają być oddane do ruchu razem z obwodnicą.