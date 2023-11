Oto średnie ceny paliw na stacjach benzynowych w Szczecinie i zachodniopomorskim

W zeszłym tygodniu miały miejsce pierwsze obniżki. Kolejne mają wystąpić już w nadchodzących dniach.

- Na przełomie listopada i grudnia zmiany spadkowe będą dotyczyć wszystkich typów paliw - zapowiada serwis e-petrol.pl.

Jak obliczył portal e-petrol w tej chwili w Szczecinie średnie ceny paliw to (Źródło: e-petrol.pl/Information Market S.A.):

benzyna Pb 98 - 7,02 zł za litr

benzyna Pb 95 - 6,42 zł za litr

ON - 6,61 zł za litr

LPG - 3,04 zł za litr

Natomiast średnie ceny paliw dla całego województwa zachodniopomorskiego to:

benzyna Pb 98 - 7,07 zł za litr

benzyna PB 95 - 6,46 zł za litr

ON - 6,64 zł za litr

LPG - 3,09 zł za litr.

Jeśli chodzi o porównanie z innymi województwami, to ceny w zachodniopomorskim wcale nie są najniższe. Najmniej zapłacą kierowcy, którzy będą tankowali tę najpopularniejszą benzynę PB 95 w województwie wielkopolskim, gdzie za litr średnio zapłacą 6,37 zł. W wielkopolskim także ON jest najtańszy. Tam średnio za litr trzeba zapłacić 6,56 zł. Ale jeśli chodzi o LPG, to najtaniej zatankują kierowcy w podkarpackim - 2,98 zł za litr.