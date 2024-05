Ósmoklasiści zmierzyli się na egzaminie z matematyką [ZDJĘCIA]

Uczniowie mieli na napisanie egzaminu 100 minut. Wśród zadań pojawiły się w arkuszu CKE zadania o puzzlach, truskawkach, pociągach czy balonikach.

- Zadania były średnie. Nie było bardzo prosto, ale nie było też bardzo trudno. Udało mi się rozwiązać prawie wszystko. Egzamin był mniej więcej na tym samym poziomie, co próbny. Najtrudniejszy egzamin czeka mnie jutro na angielskim, a najłatwiejszy był polski - mówi Wiktor Różański z klasy 8b w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi.

Jutro egzamin z języka obcego zakończy trzydniowy maraton egzaminów ósmoklasisty. Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe do ukończenia szkoły podstawowej, ale nie można go nie zdać, gdyż nie ma minimalnego progu zdawalności. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 100 (za wszystkie trzy przedmioty).

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca 2024 r.