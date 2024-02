Olaf Korczakowski: Uwielbiamy grać w Szczecinie i chcielibyśmy tu tylko wygrywać

Po dwóch wygranych na wyjazdach oczekiwania przed pierwszym meczu w Szczecinie były konkretne.

Olaf Korczakowski: Bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie. Uwielbiamy tu grać i chcielibyśmy wygrywać w każdym kolejnym meczu.

Wyjazdowe sukcesy Was napędzały w przygotowaniach?

Do każdego meczu tak samo się przygotowujemy, bo każdy jest dla nas tak samo ważny. Już przed rozpoczęciem rundy mówiłem, że musimy się skupić na każdym kolejnym meczu i robić taki krok po kroczku. Na razie to się nam udaje i myślami już jesteśmy przy najbliższym meczu.

Chyba dobrze nie usiedliście na ławce rezerwowych, a Pogoń mogła objąć prowadzenie.

Chcieliśmy od początku spotkania bardzo agresywnie podejść pod przeciwnika, zdominować ich i zdobyć szybko pierwszą bramkę. Ale na jednej nie chcieliśmy się powstrzymać, bo zależało nam, by jak najszybciej zamknąć ten mecz.