Odpowie za potrącenie rolkarza na drodze rowerowej w Stargardzie

Śledztwo w tej sprawie zakończyła Prokuratura Rejonowa w Stargardzie.

Do wypadku doszło 16 października 2022 r. w Stargardzie. Kierowca został oskarżony o umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przekroczył prędkość oraz nieprawidłowo zareagował na wjeżdżającego na ścieżkę rolkarza. Uderzenie było tak silne, że rolkarz doznał ciężkich obrażeń głowy, kręgosłupa i klatki piersiowej.

Kierowca przyznał się do winy. Nie był wcześniej karany sądownie. Za spowodowanie wypadku drogowego skutkującego ciężkimi uszkodzeniami ciała grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Prokuratura Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zwraca uwagę, że ścieżka rowerowa wyznaczona przez jezdnię jest miejscem przejazdu także dla innych urządzeń kołowych.

- W myśl przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, urządzenie wspomagające ruch to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Do takich urządzeń zalicza się nie tylko zwykłe hulajnogi, ale np. rolki czy deskorolki. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.