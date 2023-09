Odpowie za handel narkotykami w Szczecinie. Znaleziono je na działce. 35-latek nie przyznał się do winy

Jak ustalono w toku postępowania, w styczniu 2023 r. w Szczecinie 35-latek otrzymał od nieustalonych osób substancję psychotropową w postaci 95 gramów amfetaminy oraz środek odurzający w postaci marihuany o wadze 9 gramów.

- Przechowywał je w altance z zamiarem dalszej dystrybucji - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Na wniosek prokuratora trafił do aresztu. Sąd uznał, że na wolności mógłby utrudniać postępowanie. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Nie był do tej pory karany.

Za uczestnictwo w obrocie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12 oraz grzywny.