Odkrycie na północy Szczecina. To nie wiadukt tylko tunel wąskotorówki

- Wykopany został tunel kolejki cegielnianej, której trasa prowadziła od kopalni odkrywkowej gliny przy ul. Zamkniętej (na wysokości obecnego placu zabaw) do cegielni Alfreda Brandy mieszczącej się po drugiej stronie ulicy Nad Odrą, na Kolejowej - mówi Paulina Romanowicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna FORUM. - Zarówno tunel, tor, wyrobisko, jak i cegielnia - widoczne są na kilku zdjęciach i planach przedwojennych tego terenu. Identyfikacji dokonał Paweł Bokszczanin, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna FORUM. Z ciekawością czekaliśmy tylko czy coś z tego urządzenia industrialnego pozostało w ziemi i wygląda, że tak. Odbyły się oględziny z udziałem KonserwatoraWojewódzkiego, Miejskiego i Biura Dokumentacji Zabytków.

Trasa kolejki prowadziła w poprzek dzisiejszej ulicy Nad Odrą - czytamy na stronie www.stolczyn.com. "W celu bezkolizyjnego przeprowadzenia torów kolejki na drugą stronę, został wybudowany tunel pod ulicą. Jest on wyraźnie widoczny na planie sytuacyjnym z 1894 r. sporządzonym dla celów przygotowania infrastruktury kolejowej w tej okolicy. Na tym samym planie widoczne są również dwa przebiegi torów kolejki po drugiej stronie ulicy. Pierwotnie, zanim powstała kolej, jej trasa biegła swobodnie na powierzchni ziemi w kierunku dzisiejszego budynku stacji. Po wybudowaniu torów wybudowano drugi tunel – pod torami. Jest to tzw. dzisiaj tunel huty, który pierwotnie służył bezkolizyjnemu przewozowi urobku glinianego do cegielni, którą szybko przejęła huta “Kraft”."