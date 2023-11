Odkrycie na północy Szczecina. Odkopali wiadukt kolejowy

Według wszelkiego prawdopodobieństwa chodzi o wielką cegielnię szczecińskich mieszczan: Langenberga i Schwiminga.

- Uruchomiono ją w latach 1858-1859 na terenie Stołczyna. Odkryto tam bogate złoża surowca iły septariowe, o głębokości do 80 metrów, pozwalające na rozwój cegielnictwa w tym rejonie. Swojego czasu była to największa cegielnia w Stołczynie - wyjaśnia nadkomisarz dr Marek Łuczak, policjant i historyk. - Obejmowała ona obszar 25 mórg, znajdowały się tam 3 piece, które jednorazowo wypalały 260 000 sztuk cegieł. Roczna produkcja tej cegielni przekraczała milionowe ilości. Do wypalania cegieł używano torfu z Jedliny (nm. Wolfshorst). Cegielnia znika z map w końcu XIX wieku, może w związku z wyczerpaniem złóż lub wykupieniem terenu przez Hutę Kraft.