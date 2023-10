Od dziś stali się żołnierzami. Przysięga ochotników w "Błękitnej" i w 5 Pułku Inżynieryjnym

- Składając przysięgę, przekraczają próg nowego etapu życia. Jesteśmy świadkami najważniejszego momentu w życiu młodych żołnierzy. Przysięga wojskowa, jest kulminacją ich trudu, poświęcenia i wytrwałości. W szkoleniu podstawowym przygotowywali się do stawienia czoła wyzwaniu, które przynosi służba w Wojsku Polskim. Ich przysięga to zobowiązanie wobec naszego kraju i jego ludzi - mówił pułkownik Dariusz Czekaj, dowódca 12 BZ, do zebranych na placu przy Netto Arenie,

Przysięgę złożyło ponad 200 ochotników DZSW, którzy ukończyli podstawowe szkolenie wojskowe w dwóch jednostkach wojskowych w Szczecinie: w 12 Brygadzie Zmechanizowanej oraz w 5 Pułku inżynieryjnym.

- To 202 elewów z 12 BZ i 5 Pułku Inżynieryjnego. W tym gronie jest 67 pań i 135 panów - mówi kpt. Irena Paczek-Krawczak, oficer prasowy 12 BZ.

DZSW - co to takiego?

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona w 2022 roku dla osób, które wcześniej nie odbyły żadnej formy służby wojskowej. Szkolenie jest podzielone na: I etap, czyli 28 dni szkolenia podstawowego oraz II etap, czyli do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. Po ukończeniu II etapu ochotnik może zostać żołnierzem zawodowym w wybranej przez siebie jednostce wojskowej.