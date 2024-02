Ochotnicy Dobrowolnej Ochotniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę [ZDJĘCIA]

To było pierwsze takie szkolenie w 2024 roku.

- Składając przysięgę, staliście się żołnierzami Wojska Polskiego - podkreślił zastępca dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej pułkownik Roman Brudło zwracając się do ochotników. - Bo to nie jest banalna przysięga, jakieś przyrzeczenie, obietnica. Przeszliście chrzest. Z obowiązku, do którego się dziś zobowiązaliście, nikt was już nigdy nie zwolni.